UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Yenikapı'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası'nda kazanan penaltılarla Cafu'nun takımı oldu. Figo'nun takımı 2. olurken, Nesta'nın takımı 3. sırada yer aldı. Hamit Altıntop'un takımı ise turnuvayı 4. sırada tamamladı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde birbirinden renkli etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Bu anlamda ülkemizde ve dünyada futbolu bırakmış olan efsane isimler, Şampiyonlar Ligi efsaneleri turnuvasında karşı karşıya geldi. Cafu'nun takımı, Figo'nun takımını penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi efsaneler turnuvasını şampiyon tamamladı.

İŞTE TURNUVADA KADROLAR