PSG'den ayrılan Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu. Suudi Arabistan Ligi'nden gelen astronomik teklifi reddeden Arjantinli süper yıldız, MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer oldu. Messi, transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu. PSG'den ayrılan süper yıldız, MLS ekiplerinden Inter Miami'nin yolunu tuttu.



Inter Miami kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. Yapılan bu paylaşım oldukça fazla etkileşim aldı.

Barcelona'nın ardından imza attığı PSG'de 2 yıl geçiren Lionel Messi, bu süreçte Fransız ekibinde 75 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu maçlarda 32 gol attı ve 34 asist yaptı.

ASTRONOMİK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ!

Messi, Inter Miami'ye transfer olarak, Al Hilal'den astronomik teklifi de geri çevirmiş oldu.

LIONEL MESSI: INTER MIAMI'YE GİDECEĞİM

Barcelona'ya geri dönmeyeceğim. Inter Miami'ye gideceğim. Futbolu farklı bir şekilde deneyimlemek için MLS'e gitmenin zamanı gelmişti.

Barcelona'ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim.

LaLiga'nın her şeyi kabul ettiğini ve geri dönmem için her şeyin yolunda olduğunun söylendiğini duymuş olsam da, gerçekleşmesi gereken daha pek çok şey vardı.

Avrupa'dan başka teklifler de vardı ancak benim Avrupa'dan istediğim tek takım Barcelona'ydı.

Kendimi dışarıda bırakıp ailemi düşünmem gereken bir zamana girdim. Ailem için son iki sene çok iyi geçmemişti. Çocuklarımın yeniden otelde kalmak zorunda kalmalarından korkuyordum. Kendi kararımı vermek istedim.

Umarım bir gün Barcelona'ya dönebilirim. Nasıl olur bilmiyorum ancak orayı çok seviyorum. İnsanların ilgisini takdir ediyorum ve bir gün oraya dönmek istiyorum.

Konu hiçbir zaman para olmadı. Konu para olsaydı, Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim. Barcelona'yla sözleşme hakkında konuşamadık. Sözlü bir teklif yapıldı ve kabul edildi ancak para konuşmadık. Bana resmi bir teklif veremediler.

Bir gün Barcelona'ya; Alba'nın, Busquets'in ve Xavi'nin veda ettiği gibi veda edebilmek istiyorum.