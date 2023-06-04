İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, sahasında Verona'yı konuk etti.

Rakibini 3-1 mağlup eden Milano ekibine galibiyeti getiren golleri Oliver Giroud ve Rafael Leao (2) kaydetti. Verona'nın golü ise Davide Faraoni'den geldi.

Mücadelenin ardından Milan'ın tecrübeli oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, emeklilik kararı aldığını duyurdu.

Milan'dan yapılan paylaşımda, "Efsaneler sonsuza dek yaşar" ifadeleri yer aldı.

Zlatan Ibrahimovic ise yaptığı açıklamada, "Futbola veda ediyorum ama sizlere değil." dedi.