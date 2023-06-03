PSG 2-3 Clermont (MAÇ SONUCU-ÖZET) Messi ıslıklandı PSG yenilgiyle bitirdi!
Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain, ligin son haftasında Clermont ile kozlarını paylaştı. PSG, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
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Yayın Tarihi: 03.06.2023- 23:59
PSG, Sergio Ramos'un 16'da attığı golle öne geçti. Mbappe, 21. dakikada penaltıdan durumu 2-0 yaptı. Clermont, 24. dakikada Gastien ile farkı bire indirdi. Konuk ekip Zeffane'nin 45. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.
Clermont, Kyei'nin 63'te attığı golle güçlü rakibi karşısında 3-2 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve PSG, Clermont'a 3-2 kaybetti.
PSG'de son maçına çıkan Lionel Messi, bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Bu sonucun ardından PSG sezonu 85 puanla bitirdi. Clermont ise sezona 59 puanla noktayı koydu.