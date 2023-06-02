Diego Simeone Çağlar Söyüncü transferini duyurdu!
A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız ismi Çağlar Söyüncü2nün yeni takımı resmen belli oldu. Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, transferi duyurdu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 02.06.2023- 11:49
Çağlar'ın gelecek sezon takıma katılacağını açıklayan Simeone, "Çağlar Söyüncü, gelecek sezon aramıza katılacak ve savunmamızı güçlendirecek. Çağlar'ın dışında Uruguaylı stoper Mourino'yu da sezon öncesinde izleyip test edeceğiz. Onun hakkında da iyi şeyler duyduk." dedi.
27 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 1 gol kaydetti.