Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı
PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier: Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Clermont, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 01.06.2023- 14:44
PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.
Christophe Galtier yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." ifadelerini kullandı.