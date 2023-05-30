FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda yarın Arjantin'in La Plata şehrindeki La Plata Stadyumu'nda Brezilya ile Tunus arasında oynanacak son 16 turu müsabakasını yönetecek.
Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda Santiago Del Estro (Arg.) stadyumunda 24 Mayıs tarihinde oynanan Arjantin - Guatemala müsabakasıyla ilk maçını, La Plata stadyumunda 28 Mayıs tarihinde oynanan Kolombiya - Senegal müsabakasıyla ise ikinci maçını başarıyla yönetti.
Halil Umut Meler, yarın da TSİ 20.30'da Arjantin'in La Plata şehrindeki La Plata Stadyumu'nda Brezilya ile Tunus arasında oynanacak son 16 turu müsabakasını yönetecek.
Müsabakanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, dördüncü hakemliğini Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Yeni Zelanda) yapacaktır. VAR'da Fedayi San (İsviçre), AVAR'da ise Kim Jong-Hyeok (Güney Kore) görev alacaktır.
Halil Umut Meler, U20 Dünya Kupası'nda üçüncü maçına çıkacak
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda yarın Arjantin'in La Plata şehrindeki La Plata Stadyumu'nda Brezilya ile Tunus arasında oynanacak son 16 turu müsabakasını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda yarın Arjantin'in La Plata şehrindeki La Plata Stadyumu'nda Brezilya ile Tunus arasında oynanacak son 16 turu müsabakasını yönetecek.