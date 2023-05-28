Verona - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Verona ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Verona - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
JUVENTUS - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Verona - Empoli maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 13.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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VERONA - EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Verona
Montipo; Ceccherini, Cabal, Hien; Terracciano, Tameze, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric
Empoli
Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Haas, Grassi; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo