İspanya La Liga'nın 38. haftasında Valencia ile Espanyol karşı karşıya geldi.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Valencia'nın golleri 38. dakikada Diego Lopez ve 90+3. dakikada Samuel Lino'dan gelirken, Espanyol'un gollerini 40. dakikada Cesar Monters ve 50. dakikada Martin Braithwaite kaydetti.

Bu sonuçla Espanyol'un bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Son hafta öncesi 36 puanı bulunan Katalan ekibi, Elche'nin ardından küme düşen ikinci takım oldu. Küme düşme tehlikesi olan takımlar arasında bulunan Valencia ise puanını 41'e yükselterek 15. sırada yer aldı.