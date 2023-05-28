TRANSFER HABERİ: Mauricio Pochettino Chelsea'nin yeni hocası oldu!
Premier Lig takımlarından Chelsea, Mauricio Pochettino ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 28.05.2023- 16:21
Londra ekibi iki hafta önce varılan sözlü anlaşmanın ardından Arjantinli hocaya resmi imzayı attırdı. Pochettino, Chelsea kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.
51 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı daha önce sırasıyla Espanyol, Southampton, Tottenham ve Paris Saint-Germain'i çalıştırdı.
Deneyimli teknik adam PSG ile Fransa Lig Şampiyonluğu, Fransa Kupası Şampiyonluğu, Fransa Süper Kupası Şampiyonluğu kazandı.