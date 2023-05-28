Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton sahasında Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Southampton - Liverpool maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Southampton

McCarthy; Bree, Bednarek, Lyanco, Walker-Peters; Ward-Prowse, Lavia; Walcott, Alcaraz, Elyounoussi; Aribo

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Milner, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Di