Lazio - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio sahasında Cremonese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lazio - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Cremonese maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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LAZIO - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Alberto; Rodriquez, Immobile, Zaccagni

Cremonese

Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvilli, Vasquez; Pickel, Meite, Castagnetti, Valeri; Okereke, Tsadjout