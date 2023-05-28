La Liga'nın 37. haftasında Cadiz sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cadiz - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Cadiz - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Cadiz ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Celta Vigo maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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CADIZ - CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cadiz

Ledesma; Iza Carcelen, Hernandez, Jorge Mere, Espino; Alejo, San Emeterio, Escalante, Bongonda; Ruben Sobrino, Sergio Guardiola

Celta Vigo

Villar; Hugo Mallo, Unai Nunez, Aidoo, Javi Galan; Gabri Veiga, Tapia, O Rodriguez; Carles Perez, Iago Aspas, Cervi