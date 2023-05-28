Brentford 1-0 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Şampiyon M. City mağlubiyetle bitirdi!
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son hafta maçında şampiyon Manchester City deplasmanda Brentford'la karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2023- 20:27 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023- 20:28
İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında Brentford sahasında Manchester City ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Brentford'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Ethan Pinnock kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester City sezonu 89 puanla şampiyon tamamladı. Brentford ise 59 puanla 9. sırada bitirdi.
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