La Liga'nın 37. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Atletico Madrid - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Atletico Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid

Grbic; Molina, Witsel, Gimenez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Barrios; Griezmann, Correa

Real Sociedad

Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Munoz; Zubimendi, Merino, Mendez; Kubo, Sorloth, Oyarzabal