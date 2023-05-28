Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal sahasında Wolverhampton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Arsenal - Wolverhampton maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal

Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Tierney; Odegaard, Xhaka, Jorginho; Nelson, Jesus, Smith Rowe

Wolverhampton

Bentley; Semedo, Kilman, Dawson, Toti; A. Traore, Lemina, Neves, Nunes; Cunha, Jimenez