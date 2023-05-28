İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında Arsenal, Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti.
Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Arsenal, 11. ve 14. dakikalarda Granit Xhaka'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi.
27. dakikada Bukayo Saka farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı Arsenal'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Arsenal bir penaltı kazandı. 53. dakikada topun başına geçen Thomas Partey atışı gole çeviremedi.
58. dakikada Gabriel Jesus ağları havalandırarak farkı 4'e çıkardı. Jakub Kiwior, 78. dakikada son sözü söyledi ve Arsenal sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Arsenal, bu galibiyetle ligi 84 puanla, ikinci sırada bitirdi. Wolverhampton Wanderers ise 41 puanla, 13. sırada yer aldı.