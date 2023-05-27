Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Wolfsburg sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Wolfsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Wolfsburg - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Hertha Berlin maçı 27 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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