Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lens sahasında Ajaccio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lens - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lens - Ajaccio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 37. haftada Lens ile Ajaccio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - AJACCİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Ajaccio maçı 27 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de BeIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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