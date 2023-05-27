Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Roma maçı 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.