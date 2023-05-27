Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Angers sahasında Troyes'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Angers - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 37. haftada Angers ile Troyes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Troyes maçı 27 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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