Zinedine Zidane dev teklifi reddetti!
Fransız efsane ve teknik direktör Zinedine Zidane, Al Nassr'dan gelen 75 milyon Euro'luk teklifi reddetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 26.05.2023- 08:35
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Zinedine Zidane'a 2 yıl için 150 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Haberde, bu büyük teklife rağmen Zinadine Zidane'ın Al Nassr yönetimine teşekkür edip teklifi reddetiği yazıldı.
5 BÜYÜK LİGDE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Zinedine Zidane'ın, Al Nassr tarafından kendisine sunulan teklifi reddetmesindeki en büyük sebebin, 5 büyük ligde kariyerine devam etmek istemesi olarak belirtildi. Ayrıca haberde, Zidane'ın Avrupa'dan teklif alacağı konusunda kendisine güvendiğine yer verildi.
Zinedine Zidane, son olarak 2021 yılında Real Madrid'de görev yapmıştı.