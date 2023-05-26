İngiliz ekibi Brentford'un forveti Ivan Toney, bahis oynadığı sebebiyle futboldan men edilmişti. Toney'nin cezasına neden olan olaylar detaylandırıldı. | Son dakika spor haberleri

Ivan Toney, oynadığı bahisler nedeniyle FA tarafından 8 ay futboldan men edildi.

İngiliz basınında yer alan detaylara göre; en başında oyuncuya 15 ay ceza verilmesi planlanıyordu.

KUMAR BAĞIMLISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ



Bu cezanın 8 aya indirilme nedeni ise; Toney'nin suçunu kabul etmesi ve uzman bir doktorun kendisinin kumar bağımlısı olduğunu tespit etmesi olduğu belirtiliyor. FA raporuna göre; oyuncu kendisinin oynamadığı maçlara bahis aldı.

KENDİ TAKIMININ KAYBINA OYNAMIŞ



Ntvspor'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki forvetin bahislerin önemli kısmını Newcastle United oyuncusuyken yaptığı görüldü.

Newcastle üzerinden bahis oynadığı 7 maçta toplam 13 kez kendi takımının kaybına oynadığı tespit edildi. Toney, buna rağmen daha ağır cezalardan kurtuldu. Oyuncu bahis oynadığı bu maçlar sırasında Newcastle oyuncusu olmasına rağmen Wigan'da kiralık olarak forma giyiyordu.

Forvet oyuncusunun Mart 2018'de arkadaşına ilk 11 başlayacağı bir maç için önceden bilgi verdiği de tespit edildi.

Yine FA'in raporunda verilen bilgiye göre; oyuncunun kendisinin sahada olduğu 9 maçta 15 kez gol atacağı yönünde bahis oynadığı yer aldı.