La Liga'nın 36. haftasında Villarreal sahasında Cadiz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Villarreal - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. haftada Villarreal ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Cadiz maçı 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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