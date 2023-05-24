İtalya Kupası final maçında Fiorentina Hakan Çalhanoğlu'lu Inter ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Inter 2-1 kazandı ve şampiyon oldu.

İtalya Kupası finalinde Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Massimiliano Irrati düdük çaldı.

A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, müsabakadan 2-1 galip ayrılarak kupayı kazanmayı başardı.

Maçın henüz 3. dakikasında Nico Gonzalez'in golüyle yenik duruma düşen Inter, 29 ve 37. dakikalarda sahneye çıkan Lautaro Martinez'in golleriyle öne geçti. İkinci yarıda da skoru tutmayı başaran ve kalesini gole kapatan Inter sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaştı.

Inter bu sonuçla 9. kez İtalya Kupası zaferini elde etmiş oldu.