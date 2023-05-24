Elche 1-1 Sevilla (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Elche ile Sevilla yenişemedi!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Elche ile Sevilla kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Elche ile Sevilla karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Sevilla'nın golünü 10. dakikada Erik Lamela kaydederken; Elche bu gole 25'te Tete Morente'yle karşılık verdi. Ayrıca konuk takımda 18. dakikada Pape Gueye direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sevilla yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 49 puana ulaştı. Elche ise 21 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Sevilla sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Elche ise deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.