Brighton 1-1 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City Brighton'a takıldı!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2023- 00:10