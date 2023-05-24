İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, konuk olduğu Brighton Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı.
The American Express Community Stadı'nda oynanan lig maçında Manchester City, 25. dakikada Philip Foden'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Brighton Hove Albion, 38. dakikada Julio Enciso'nun golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında skor değişmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından 81 puanlı Arsenal'in önünde 89 puanlı Manchester City, zirvede yer aldı.