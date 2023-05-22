Roma - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Roma sahasında Salernitana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Roma - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Salernitana maçı 22 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ROMA - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma

Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Wijnaldum, Zalewski; Pellegrini; Solbakken, Abraham

Salernitana

Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek