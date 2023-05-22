FIFA'dan Ukrayna ve Rusya için yeni karar!

FIFA'dan Ukrayna ve Rusya için yeni karar!

FIFA, Ukrayna ve Rus takımlarında bulunan yabancı oyuncular ve teknik adamlara tanınan 'sözleşmelerini askıya alma hakkının' 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2023- 16:34