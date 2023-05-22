FIFA'dan Ukrayna ve Rusya için yeni karar!
FIFA, Ukrayna ve Rus takımlarında bulunan yabancı oyuncular ve teknik adamlara tanınan 'sözleşmelerini askıya alma hakkının' 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 22.05.2023- 16:34
Yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rus takımlarında yer alan yabancı oyuncular ve teknik adamlara tanınan 'sözleşmelerini askıya alma hakkının' 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Ayrıca FIFA, Ukrayna ve Rusya'daki durumu takipte olduğunu ve gerekirse yeni kararların alınabileceğini de duyurdu.