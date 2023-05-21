Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Reims sahasında Angers'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Reims - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 36. haftada Reims ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Angers maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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REIMS - ANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Reims

Diouf; Busi, Agbadou, Abdelhamid, Foket; Matusiwa, Cajuste, Munetsi; Flips, Balogun, Ito

Angers

Bernardoni; Thioub, Valery, Blazic, Bamba, Kalumba; Bentaleb, Mendy, Abdelli; Niane, Sima