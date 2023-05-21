Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona erden maçta ev sahibi Augsburg, 38. dakikada Felix Udokhai'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Karşılaşmada golleri 59 ve 84. dakikada Sebastian Haller kaydetti.
Mücadelenin son golü ise 90+4. dakikada Brandt'ten geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dortmund sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih'in Leipzig'e yenildiği haftada Dortmund, elde ettiği 3 puanla ligin zirvesine yerleşti. 70 puana ulaşan sarı-siyahlılar, ligin son haftasında
Bayern Münih'in 2 puan önünde girdi.
Küme düşmeme mücadelesi veren 14. sıradaki Augsburg ise 34 puanda kaldı.
Borussia Dortmund, ligin son haftasında evinde Mainz'ı konuk edecek. Augsburg ise Mönchengladbach deplasmanına gidecek.