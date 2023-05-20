Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. haftada Hertha Berlin sahasında Bochum'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Hertha Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Hertha Berlin - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hertha Berlin ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Bochum maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 2 ve TiviBu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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HERTHA BERLIN - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hertha Berlin

Christensen; Kenny, Kempf, Rogel, Plattenhardt; Tousart, Serdar; Lukebakio, Richter; Niederlechner, Jovetic

Bochum

Riemann; Janko, Masovic, Ordets, Heintz; Losilla, Stoger; Asano, Forster, Antwi-Adjei; Hofmann