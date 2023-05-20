Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Manchester United maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth

Neto; Smith, Zabarnyi, Kelly, Vina; Ouattara, Lerma, Rothwell, Christie; Billing; Solanke

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Garnacho; Martial