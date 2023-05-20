Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. haftada Bayern Münih sahasında Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bayern Münih - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Leipzig maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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BAYERN MUNIH - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih

Sommer; Mazraoui, Pavard, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Gnabry

Leipzig

Blaswich; Simakan, Gvardiol, Orban, Henrichs; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg; Werner, Nkunku