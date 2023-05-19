Dirar'ın yeni takımı belli oldu!
Messi'ye teklif 100 milyon daha yükseldi!
Cuma hutbesi konusu 19 Mayıs 2023
Canlı Döviz ve Altın Kuru
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Jesus-Arda tartışması damga vurmuştu! Jesus-Arda tartışması damga vurmuştu! 20:49
F.Bahçe PFDK'ya sevk edildi F.Bahçe PFDK'ya sevk edildi 19:58
Galatasaray'dan büyük umutlarla ayrılmıştı! Galatasaray'dan büyük umutlarla ayrılmıştı! 19:18
Fırtına'da Karagümrük mesaisi Fırtına'da Karagümrük mesaisi 18:52
Jesus şartını belirtti! "Onu alın takımda kalayım" Jesus şartını belirtti! "Onu alın takımda kalayım" 18:36
Hocasından Zaha için transfer açıklaması! Hocasından Zaha için transfer açıklaması! 16:19
Daha Eski
F.Bahçe'den Moses açıklaması! Geri mi dönüyor? F.Bahçe'den Moses açıklaması! Geri mi dönüyor? 15:44
Cimbom'a transferde kötü haber! Cimbom'a transferde kötü haber! 15:06
Beşiktaş'ta Adana Demir mesaisi! Beşiktaş'ta Adana Demir mesaisi! 15:03
Kanarya transferde durmuyor! Kanarya transferde durmuyor! 13:57
Batshuayi'den ilginç paylaşım! Batshuayi'den ilginç paylaşım! 13:28
Beşiktaş anlaşma tamam! Beşiktaş anlaşma tamam! 12:28
SON DAKİKA