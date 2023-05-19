Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lyon ve Monaco karşı karşıya geldi.
Park Park Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım Monaco maçın henüz 2. dakikasında 1-0 öne geçti. Monaco'nun kazandığı penaltı atışını Wissam Ben Yedder gole çevirdi.
Lyon, 38. dakikada Bradley Barcola'nın golüyle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya iyi başlayan takım ev sahibi ekip oldu. Maxence Caqueret'in 57. dakikada attığı golle Lyon 2-1 öne geçti. 79. dakikada Ryan Cherki, farkı 2'ye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lyon mücadeleyi 3-1 kazandı.
Haftaya 7. sırada giren Lyon bu galibiyetle puanını 59'a yükseltti. 4. sıradaki Monaco ise 65 puanda kaldı.
Ligin 37. haftasında Lyon, sahasında Reims'i ağırlayacak. Monaco ise deplasmanda Rennes'e konuk olacak.