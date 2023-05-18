Türkiye UEFA ülke sıralamasında yeri belli oldu! Kaç takım Avrupa'ya gidecek?

Ülkemizin 2024-25 sezonunda Avrupa'ya kaç takım göndereceği konusu merak edilirken UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final maçlarının ardından netleşti.İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve son detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde Basel, Fiorentina'dan 120+9'da yediği golle turnuvaya veda etti.

Böylelikle UEFA Ülkeler Sıralamasında İsviçre'nin bu sezon Türkiye'yi geçme şansı kalmadı.



Sezonu 12. sırada tamamlayan ülkemizin 2024/2025 sezonu katılımı da belli oldu.

5 TAKIM KATILACAK

Bununla birlikte 2024/2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım gidecek.

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ile sezona başlayacak. Ligi ikinci tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan Avrupa sezonuna başlayacak.

Lig üçüncüsü Avrupa Ligi 2. Eleme Turu, Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan sezona başlayacak.

Türkiye Kupası galibi takım Avrupa Ligi Play-Off Turu ile Avrupa sezonunu açacak.