Stuttgart 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Stuttgart ile Leverkusen yenişemedi!

Almanya Bundesliga'nın 32. hafta karşılaşmasında Stuttgart ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı.

Stuttgart'ın golünü Serhou Guirassy (p) kaydederken; Leverkusen bu gole Exequiel Palacios'la (p) karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Stuttgart 29 puana ulaştı ve küme düşme hattından kurtulamadı. 3 maçtır kazanamayan Leverkusen ise 49 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Stuttgart deplasmanda Mainz'e konuk olacak. Leverkusen ise sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.