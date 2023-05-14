Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Rennes sahasında Troyes'u konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada Arthur Theate'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken Rennes 65. dakikada Benjamin Bourigeaud ile farkı 2'ye çıkardı.
Karl Toko Ekambi 70 ve 74. dakikalarda attığı 2 golle maçın skorunu tayin etti. Rennes mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 59'a çıkartan Rennes, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 22 puanda kalan 19. sıradaki Troyes'un bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.