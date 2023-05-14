Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Bologna sahsında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 35. haftada Bologna ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Roma maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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BOLOGNA - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bologna

Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Barrow

Roma

Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham