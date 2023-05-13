Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. haftada Wolfsburg ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Wolfsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Wolfsburg - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Hoffenheim maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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