Salernitana - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Salernitana sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Salernitana - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 35. haftada Salernitana - Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNİTANA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Atalanta maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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