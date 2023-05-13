La Liga'nın 34. haftasında Osasuna sahasında Almeira'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Osasuna - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Osasuna - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Osasuna ile Almeira kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Almeira maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 17:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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