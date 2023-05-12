Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Son olarak İngiliz devi Manchester United'ın radarında olan yıldız stoper, yüksek bir bonservis bedeli ile Kırmızı Şeytanlar'a katılabilir.

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Son olarak İngiliz devi Manchester United'ın radarında olan yıldız stoper, yüksek bir bonservis bedeli ile Kırmızı Şeytanlar'a katılabilir.



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Foot Mercato'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin, Güney Koreli savunma oyuncusunun menajeri ile geçtiğimiz haftalarda masaya oturduğu aktarıldı. Manchester United'ın, 26 yaşındaki futbolcuya yüksek bir teklif sunduğu kaydedildi. Kim Min Jae'nin, Manchester United'a transfer olması durumunda bir forvet oyuncusuna yakışır bir maaş alacağı öne sürüldü.