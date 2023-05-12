Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. haftada Köln sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Köln - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Hertha Berlin maçı 12 Mayıs Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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