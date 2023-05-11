Profesyonel futbolcu Ertaç Bağcı'ya transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Santrfor ve on numara mevkisinde forma giyen Ertaç Bağcı, yeni sezonda bir çok takımın transfer radarına girmeyi başardı.

Tecrübeli oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu an henüz net bir karar vermedim ilerleyen günlerde menajerimle görüşeceğim. Şu anda gelen teklifler var. Kariyerim için en doğru kararı verip, yeni sezonda yeni takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım." dedi.

28 yaşındaki futbolcu kariyerinde; Jan Olde Riekerink, Ümit Karan ve Bülent Yenihayat gibi önemli isimlerle çalıştı.

Ertaç Bağcı, bu sezon bireysel antrenmanlara erkenden başlayarak, sezona hazır girmenin planlarını yapıyor.