İngiliz devi Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir golcü arayışına girmişti. Kırmızı Şeytanlar, Portekizli oyuncunun yerine Benfica'nın golcü ismi Gonçalo Ramos'u takviye etmek istiyor.

İngiliz devi Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir golcü arayışına girmişti.



İngiliz basınında yer alan haberler göre; Harry Kane, Victor Osimhen ve Randal Kolo Muani'yi transfer listesinde bulunduran Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo'nun yerine Benfica'nın golcü ismi Gonçalo Ramos'u takviye etmek istiyor.

TRANSFER REKORU KIRILABİLİR



Haberde, İngiliz devinin Ramos için bonuslar dahil 80 ile 115 milyon arasında bir teklif hazırlığında olduğu ve bu transfer ile birlikte kulübün transfer rekorunun kırılabileceği öne sürüldü.



21 yaşındaki Gonçalo Ramos, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 44 maçta 25 gol 11 asistlik performans gösterdi.