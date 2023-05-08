Udinese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Udinese sahasında Sampdoria'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Udinese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 34. haftada Udinese ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Sampdoria maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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