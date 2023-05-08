İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton sahasında Everton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brighton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Everton maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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