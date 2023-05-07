Torino Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A Torino-Monza CANLI İZLE

Torino Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A Torino-Monza CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Torino sahasında Monza'yı konuk edecek. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Torino-Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 10:00